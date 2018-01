Uit de schaduw van de voetbalvaders

ALKMAAR - ESTEPONA Kenzo Goudmijn en Thijs Oosting spelen in de jeugd van AZ. Maar de 16-jarige Goudmijn en de 17-jarige Oosting mogen deze week in Zuid-Spanje ruiken aan AZ 1.

Kenzo is zoon van oud-prof Kenneth Goudmijn, de vader van Thijs is oud-voetballer Joseph Oosting. Beide vaders zijn jeugdtrainer. De één bij AZ onder 17, de ander bij Jong Vitesse.

Kenzo en Thijs praten in de reportage over hun droom, over de pittige trainingen op het trainingskamp in Spanje en over het leven als groot voetbaltalent.