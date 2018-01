Deel dit artikel:











Felle brand verwoest schuur in Sint Pancras Foto: Telemedia BV Foto: Telemedia BV Foto: Telemedia BV

SINT PANCRAS - Een felle brand heeft aan het einde van de middag een schuur op een eiland nabij de Twuyverweg in Sint Pancras verwoest. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er bij de brand asbest vrijgekomen, maar is er geen gevaar voor de omgeving, omdat het schuurtje op een soort eilandje staat.

Wel is het gebied rondom de schuur nu afgezet. Bij de brand raakte niemand gewond. Een woordvoerder laat weten dat er veel hout in het schuurtje stond, maar of er verder nog materialen van waarde aanwezig waren, is niet duidelijk. Vanwege de lastige locatie van het schuurtje, op een weiland omringd door water, werd er ook een blusboot ingezet. Rond 18.00 uur werd het sein brand meester gegeven.