Kijk van Martijn: "Rodrigues mag met korting weg"

VELSEN-ZUID - VELSEN-ZUID "Gerson Rodrigues mag met korting weg. Soms moet je je verlies nemen. Om nu bij een kleine tegenslag te roepen dat je weg wil. Weg daarmee!", aldus visboer Martijn.

Rodrigues was aan het begin van het seizoen de smaakmaker bij Telstar, maar raakte zijn basisplaats kwijt. In de winterstop ga de Luxemburgse international aan dat hij wilde vertrekken. Sindsdien is hij niet meer gezien in Velsen-Zuid.

In de kijk van Martijn blikt de IJmuidenaar verder vooruit op de lastige uitwedstrijd tegen MVV.