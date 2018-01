Bert heeft zijn klusje geklaard: Tata Steel Chess kan beginnen

WIJK AAN ZEE - Zaterdag begint het tachtigste schaaktoernooi van Wijk aan Zee: het Tata Steel Chess Tournament. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het was aan vrijwilliger Bert de taak om honderden schaakborden en bijbehorende stukken klaar te zetten. Een pittige job.

Het wemelde vandaag van de vrijwilligers in sporthal De Moriaan. De hal is dik twee weken het strijdtoneel van de beste schakers ter wereld. Een van de vrijwilligers met de langste staat van dienst is Bert Snijders uit Wijk aan Zee, al 55 jaar actief bij het toernooi van het staalbedrijf.

Hij heeft de taak de borden met de stukken klaar te zetten voor de honderden schakers. Snijders, tevens asstistent-wedstrijdleider, heeft zoveel ervaring dat hij het klusje simpel klaart.

Als hij na een paar uurtjes de ruim zeshonderd schaakborden en de stukken heeft klaargezet, blikt hij trots de zaal in. "Best mooi als je alles zo keurig op een rijtje ziet staan", zegt hij. Alle borden staan klaar en alle stukken staan op de juiste plek. Het toernooi kan aanstaande zaterdag beginnen.