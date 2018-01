Deel dit artikel:











FC Volendam-speler Veerman: "We moeten ze kapot spelen" Foto: NH Sport / Tijs Logchies

VOLENDAM - De bal rolt vanaf morgen weer in de Jupiler League. Na de winterstop speelt FC Volendam tegen FC Oss, een ploeg die, in voetbaltaal, het liefst 'de bus parkeert'. "We moeten ze kapot spelen", zegt middenvelder Joey Veerman.

FC Oss staat op de negende plek en doet dat met een verdedigend systeem. Ze loeren op de counter en op standaardsituaties, waar ze het gevaarlijkst in zijn. "Het is niet zo dat ze alleen maar achteruit lopen, maar ze spelen gewoon vanuit een hele goede organisatie waaruit scherpe tegenaanvallen komen", vertelt trainer Misha Salden. Lees ook: Opnieuw blessure voor FC Volendam-aanvoerder Kwakman Vorige week wonnen de Volendammers een oefenwedstrijd tegen Jong Ajax met 3-2. Toch geeft dat geen garanties. "Voordat het seizoen begon, wonnen we ook al met 4-1 van ze, terwijl we nu erg laag staan. Zo een voorbereiding zegt dus niks", stelt Veerman. Play-offs

Het doel van de rest van het seizoen is het behalen van de play-offs en Salden denkt dat een negende plek haalbaar is. "Dat gat is echt niet onoverbrugbaar. Als we morgen winnen wordt het verschil ineens zeven punten in plaats van tien", aldus Salden. FC Volendam - FC Oss begint vrijdagavond om 20.00 uur. Het duel is live op de radio te volgen bij NH Sport. De uitzending begint om 19.00 uur. Opstelling FC Volendam: Verhulst: Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal; Visser, Veerman, Runderkamp; Doodeman, Stroo en Antwi.