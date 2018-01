Huizen krijgt eigen hospice: "Een veilige plek waar iemand thuis kan zijn"

HUIZEN - Apetrots zijn Anja Voerman en Deliana Heutink. Ze zijn vier jaar geleden met een aantal vrijwilligers gestart met het idee van een hospice en het is eindelijk gelukt.

De hospice is bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en die op de een of andere manier niet meer thuis willen of kunnen blijven.

Bij Anja en Deliana zit 'verzorgen' in het bloed. "Ik zorg graag voor iemand en ik wil dat degene een veilige plek heeft waar die thuis kan zijn en niet alleen hoeft te zijn", vertelt Anja.

Deliana heeft al eerder in een hospice gewerkt en ervaarde daar hoe belangrijk het is. "Ik herinner mij dat iemand die in een hospice terechtkwam en om zich heen keek en zei 'ja, dit wilde ik'. Zo krijgt iemand de rust om de laatste periode van zijn of haar leven vorm te geven."

Morgen is de feestelijke openingen vanaf maandag worden de eerste gasten verwacht.