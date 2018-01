Ponteigenaren mogen langer doorgaan met varen: "Enorm genieten"

LANDSMEER - Goed nieuws voor de veerpont-eigenaren die varen tussen Landsmeer en Ilpendam: ze mogen door tot 2020. Dat heeft de gemeente Landsmeer besloten.

Jolanda van der Leek: "Daar zijn we heel blij mee. We doen het werk sinds 2012 en we hebben het hier heel erg naar ons zin." Ze doet het samen met haar man Wilco. "We kwamen uit de horeca, dus we moesten snel ons vaarbewijs halen zes jaar geleden. Hij begint vaak 's ochtends en ik neem het 's middags over."



Geen verveling

Heen en weer, 25 meter naar de overkant en terug, maar Jolanda verveelt zich nooit. "De hele wereld komt aan je voorbij. Toeristen, scholieren, sporters." Passagiers betalen tachtig cent voor de oversteek. "We hebben net de prijzen verhoogd met tien cent, we moeten ook met de tijd mee."

Het varen is Jolanda's passie. "Je bent lekker buiten, midden in de natuur en je hebt veel contact met mensen. Ik geniet hier enorm van."



Blij

Ze hoopt dit werk dan ook nog heel lang te mogen doen. "Eigenlijk gewoon altijd. Daarom zijn we nu blij met de drie extra jaren en wellicht krijgen we nog verlenging daarna. Als we maar ons best blijven doen."