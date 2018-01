Ramon Sinkeldam van start in Egmond-Pier-Egmond

EGMOND AAN ZEE - Assendelfter Ramon Sinkeldam staat zaterdagochtend vroeg aan de start van de strandrace Egmond-Pier-Egmond.

De Nederlands kampioen op de weg rijdt met enige regelmaat een strandrace, maar deed nog niet eerder mee aan Egmond-Pier-Egmond. Deze editie neemt Sinkeldam het op tegen vele toppers op het strand, waaronder regerend Europees kampioen strandracen Jasper Ockeloen. Ook 'local hero' Bram Imming staat zaterdagochtend om 9.00 uur aan de start op de Boulevard Noord in Egmond aan Zee. Imming is hersteld van een voetblessure en ziekte.

Klimklassement

Een bolletjestrui valt er nog net niet te verdienen tijdens Egmond-Pier-Egmond, maar nieuw is het klimklassement. Het parcours is twee kilometer langer dan normaal en bevat nu een 500 meter lange klim in Wijk aan Zee met een maximaal stijgingspercentage van acht procent. De deelnemer die die klim het snelst aflegt, krijgt een aparte prijs.