Noord-Holland goed vertegenwoordigd bij verkiezing beste markten Foto: NH Nieuws / Anne Klijntra Foto: NH Nieuws / Anne Klijntra Foto: NH / Jurgen van den Bos

BROEK OP LANGEDIJK - Maar liefst vijf markten in Noord-Holland dingen mee in de verkiezing 'Beste markt van Nederland'. In Broek op Langedijk, Bergen, Schagen, Hoorn en Beverwijk hopen ze half maart de champagne te kunnen laten knallen.

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) maakte deze week de nominaties bekend. In de categorie 'kleine markten' strijden Broek op Langedijk en Bergen om de eer. 'Middelgrote markt': Schagen. En bij de 'grote markten' Hoorn en Beverwijk. Vooral in Broek op Langedijk zijn ze blij verrast door de nominatie. Pas sinds 5 oktober staat de weekmarkt op het plein bij winkelcetrum Broekerveiling, nadat de markt eerder ruim dertig jaar in Noord-Scharwoude te vinden was. Dus het succes komt snel. "Dit is een mooi compliment", vindt de bloemenman. "En mochten we winnen, dan wordt dat groots gevierd." Gezellig

Langedijker klanten zijn het roerend eens met de nominatie voor de kleine markt met zo'n negen kramen. "Het is hier gezellig, je hebt hier alles, van goede kwaliteit en de prijzen zijn goed. Nou, wat wil je nog meer?" Op 13 maart worden de winnaars bekendgemaakt nadat een jury van het CVAH de komende weken de genomineerde markten aan een extra onderzoek heeft onderworpen.