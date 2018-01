100 Haarlemse ouderen krijgen seniorentablet cadeau

HAARLEM - "Nu hoef ik eindelijk niet meer te bellen, maar kan ik mijn familie in Zweden ook vaker zien!" De 92-jarige Toos Oostdam is dolblij met haar speciale seniorentablet. Als eerste van 100 Haarlemse ouderen heeft ze de tablet cadeau gekregen van de gemeente.

De tablet, die de 'Compaan' heet, is eenvoudig te bedienen voor mensen op hoge leeftijd. Met één druk op de knop is er bijvoorbeeld contact te leggen met de huisarts of de zorgaanbieder. Haarlem heeft 2018 uitgeroepen tot 'het jaar van de toegankelijkheid' en met het aanbieden van de tablets hoopt de gemeente dat ouderen makkelijker hun weg weten te vinden in de digitale wereld.

Mevrouw Oostdam, die tot vandaag geen tablet of computer in huis had, weet binnen een mum van tijd al videocontact te leggen met haar familie in Zweden en gaat de andere handige functies eens rustig oefenen de komende dagen. En spelletjes spelen natuurlijk. "Maar niet te veel natuurlijk, want ik moet ook mijn berichten lezen en mijn agenda bijhouden."