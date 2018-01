Deel dit artikel:











Bewoners Egmond aan Zee willen hospice: ''Niets mooiers dan overlijden in je eigen omgeving'' Foto: NH/Tom Jurriaans

EGMOND AAN ZEE - "Het is verschrikkelijk als mensen niet in hun eigen dorp kunnen sterven", vindt Jessica Zwart van de stichting Zeedistel. Zij wil daarom een hospice realiseren in Egmond aan Zee. In een hospice worden mensen in een huiselijke sfeer tot aan hun dood verzorgd.

Toen initiatiefnemer Jessica Zwart op jonge leeftijd als verpleegster in aanraking kwam met terminale patiënten ontstond het idee voor een hospice. "Het klinkt misschien gek, maar als patiënten met een glimlach op hun gezicht overlijden, geeft dat ontzettend veel voldoening." Zorghotel

Die droom blijkt nu echt vorm te krijgen. Op de plek van de vroegere speeltuin in Egmond aan Zee wordt, als het aan Jessica ligt, het hospice gebouwd. Naast het hospice wordt ook een zorghotel gebouwd. Toeristen die van zorg afhankelijk zijn, kunnen zo ook genieten van Egmond aan Zee. Bouwbedrijf Groot heeft de grond geschonken aan de stichting. "Dit een geweldig begin, maar we hebben nog veel geld nodig en hopen op hulp van de bevolking." Huisarts Michiel Zwartkruis omarmt de plannen. Volgens hem is de behoefte aan een hospice erg groot. "Je merkt dat mensen het zo lang mogelijk hier proberen vol te houden. Ook in situaties dat je je moet afvragen of dat wel verstandig is. Uiteindelijk lukt het vaak wel, maar soms moeten mensen toch naar Alkmaar naar een hospice. Als ze de keuze hadden, zouden ze hier zijn gebleven." Sterven

De gemeente Bergen staat positief tegenover de plannen. Die heeft al ingestemd met het verzoek waardoor de plannen nu op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. "Het moet een hospice worden voor alle Egmonden met een huiselijke sfeer. Sterven hoort bij het leven en er is niets belangrijkers om dat te doen in een vertrouwde omgeving." De stichting steunen kan door een bijdrage over te maken op NL09 RABO 0176 9731 92 t.n.v. Stichting Zeedistel.