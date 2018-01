Krommeniese finalist (25) Hollands Got Talent langer vast voor kindermisbruik

KROMMENIE - De 25-jarige man uit Krommenie die wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen en het maken en in bezit hebben van kinderporno, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter vanmiddag besloten.

Lars de R., die in 2009 tweede werd in de finale van Hollands Got Talent, zit nog zeker tot 10 april in voorarrest. Tijdens de pro forma zitting werd verder duidelijk dat er niet alleen in Nederland en Kroatië, maar ook in België onderzoek wordt gedaan in de zaak. Bij Interpol is een pseudoniem gevonden dat De R. zou gebruiken en waarmee hij op verschillende sites zou rondhangen.

De Noord-Hollander is goed bekend met TOR-netwerken, waardoor hij anoniem te werk kon gaan. Volgens Justitie weet hij veel van het zogeheten deepweb en hoe je bestanden versleutelt. De harde schijven van De R. zijn nog steeds niet ontsleuteld. Naar eigen zeggen is hij zijn wachtwoorden vergeten, zo kwam naar voren tijdens de zitting.

De man uit Krommenie zit in de knel met zichzelf. Hij zou met de ziel onder zijn arm rondlopen en in een slechte geestelijke conditie verkeren. De R. wil hulp, zo liet zijn advocaat weten. Zelf was hij niet aanwezig.

Verplaatst naar Schiphol

Na een eerdere zitting in de zaak heeft er een incident plaatsgevonden rondom de Krommenieër in de gevangenis in Zaandam waar hij aanvankelijk zat. Om die reden is hij inmiddels verplaatst naar een cel op Schiphol.

Op dit moment wordt De R. verdacht van het misbruiken van dertien kinderen: 6 uit Nederland, 6 uit India en 1 uit Kroatië. Drie van de Nederlandse kinderen hebben aangifte gedaan.

Eerder werd al bekend dat het OM in contact staat met meerdere kinderen uit India, met wie hij tijdens een reis ontucht zou hebben gepleegd.