Historicus redt oude grenspaal van vergetelheid: "Hij zat helemaal onder het mos"

SINT MAARTEN - De eeuwenoude scheidingspaal op de Nieuwe West-Friese Zeedijk bij Sint Maarten was bijna volledig overwoekerd door mos, maar dankzij historicus Karel Numan uit Schagen is de paal opgeknapt. Vandaag werd de grenspaal onthuld.

"Het is een historisch monument", vertelt Numan zittend op een krukje naast de grenspaal. "Deze paal vertelt welk deel van de dijk de mensen van Geestmerambacht moesten onderhouden en van waar af Schagen en Niedorp dat moesten doen."

Onderhoud kost geld en dus was het een tijd lang bakkeleien wie er voor de rekening moest opdraaien. Uiteindelijk deed het Hof van Holland een uitspraak en sinds 1469 geeft de paal aan hoe de kosten verdeeld zijn. Numan deed in 2015 een oproep om de grenspaal te laten opknappen. Het duurde daarna even, maar de gemeente Schagen heeft de paal laten opknappen. "Alleen de letters moeten nog even wit geschilderd worden", wijst Numan.

Naast de paal is nu ook een bordje gekomen waarop de hele geschiedenis valt te lezen rond dit historisch monument.