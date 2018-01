Bouw van Amsterdamse Noord-Zuidlijn eindelijk afgerond

AMSTERDAM - De bouw van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn zit er na vijftien jaar op. De stations en de metrolijn zijn vandaag opgeleverd, maakte de gemeente bekend. Nu volgt een periode van proefdraaien, waarna de metrolijn zoals gepland op 22 juli Amsterdam-Noord met de Zuidas verbindt.

Wie alvast een kijkje wil nemen op de gloednieuwe stations kan zich aanmelden voor de open dag op 20 januari. Inmiddels hebben al 16.000 mensen zich hiervoor aangemeld.

De aanleg van de Noord-Zuidlijn, die deels onder de historische binnenstad door gaat, verliep niet altijd even probleemloos. Zo verzakten in 2008 tot twee keer toe een aantal panden aan de Vijzelgracht. Ook is de metrolijn een stuk duurder dan gepland en liep de bouw veel vertraging op.