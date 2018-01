Politie zoekt getuigen van mishandeling 17-jarige jongen in Heiloo

HEILOO - De politie doet onderzoek naar de mishandeling van een 17-jarige jongen uit Sint Pancras.

Op zaterdag 6 januari reed de jongen op een scooter op de Willibrordusweg in Heiloo, toen hij van zijn scooter werd geduwd door een groep jongens. Daarna is de 17-jarige jongen mishandeld en zijn scooter werd vernield.

De zes jongens waren tussen de 14 en 17 jaar oud. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord van de mishandeling. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844.