Gemeente Alkmaar: Plannen dorpshart Stompetoren zijn rond

STOMPETOREN - De gesprekken voor het ontwerp van een nieuw dorpshart voor Stompetoren begonnen al eind jaren '90 en nu lijkt er eindelijk een einde aan gekomen. De wethouder van Alkmaar en de ontwikkelaars hebben gisteren hun handtekening gezet onder het definitieve plan, dat naar eigen zeggen gedragen wordt door de inwoners.

Er was door de jaren heen veel gesteggel rondom Stompetoren. Meerdere plannen werden gepresenteerd voor de ontwikkeling van een dorpshart, maar hierop was vaak kritiek op, óf er waren financiële problemen. Inmiddels heeft het dorp een gemeentelijke fusie ondergaan - gemeente Schermer werd opgeheven en Stompetoren werd toegevoegd aan gemeente Alkmaar -, maar heeft het nog steeds geen eigen dorpshart.

Daar komt nu verandering in. Het nieuwe dorpshart omvat volgens de gemeente Alkmaar een nieuw horeca/verenigingsgebouw, een dorpsplein en 56 woningen. Het plan wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf J. Nat & Zn, Dreef beheer en Quartet Projecten.

'Goed begin'

"Een goed begin van het nieuwe jaar", laat wethouder Ruimtelijke Ordening Anjo van de Ven weten. "Er is veel te doen geweest rondom alle plannen voor het nieuwe dorpshart Stompetoren, maar nu is het rond. Een plan gedragen door de inwoners van Stompetoren. De nauwe samenwerking met de Dorpsraad is daarbij zeker belangrijk geweest."

Het bestemmingsplan dat de bouw van het nieuwe dorpshart mogelijk maakt, staat voor vaststelling in de raadsvergadering van 25 januari op de agenda. Hierna duurt het ongeveer een half jaar voor de eerste werkzaamheden beginnen.