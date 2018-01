NH Kiest: Zo denkt de politiek over fusie Wijdemeren-Hilversum

WIJDEMEREN - Inwoners van de gemeente Wijdemeren zien niets in de fusie met het stadse Hilversum, maar de provincie dwingt de twee tot een samensmelting. Hoe denken de lokale politieke partijen in Wijdemeren daarover?

We legden de politieke partijen in Wijdemeren de volgende stelling voor:

Wijdemeren moet niet fuseren met Hilversum

CDA: EENS. "CDA Wijdemeren heeft in 2014 aangeven twee tot drie raadsperiodes zelfstandig te willen blijven met een eigen gemeenteraad en college. Om de bestuurskracht te versterken willen wij de ambtelijke samenwerking met Hilversum en Gooise Meren per direct intensiveren en op een zo kort mogelijke termijn gevolgd door een ambtelijke fusie. Voorwaarde daarbij is dat het dorps-DNA van onze dorpen behouden blijft en waar nodig versterkt wordt."

De partij vervolgt: "Een bestuurlijke fusie is pas op termijn aan de orde als de regiogemeenten opgaan in één gemeente Gooi en Vechtstreek. Met dit standpunt sluit het CDA aan bij de unanieme mening van alle partijen in de gemeenteraad van Wijdemeren die hebben uitgesproken dat op (korte/langere) termijn een zelfstandige gemeente Wijdemeren niet meer mogelijk is en er één gemeente Gooi en Vechtstreek moet worden gevormd."

VVD: ONEENS. "De VVD Wijdemeren is alleen voorstander van gemeentelijke herindelingen als die uiteindelijk leiden tot één gemeente in de Gooi- en Vechtstreek. Ook bij een eventuele tussenfase – enkel fuseren met Hilversum waar de provincie op aanstuurt - moet het eigene van onze uiteenlopende dorpen en kernen gekoesterd blijven, het serviceniveau van de gemeente omhoog en de belastingen omlaag. Er moet één dorpenraad komen waarin alle dorpen en kernen vertegenwoordigd zijn, met korte lijnen tussen inwoners en andere betrokkenen en het gemeentebestuur."

De Lokale Partij: EENS. "Wij voelen niks voor een gedwongen fusie waarbij ook nog eens de onderbouwing ontbreekt. Hilversum past niet bij ons! De inwoners en de gemeenteraad worden door de provincie volkomen genegeerd. Een krachtig bestuur wat duidelijk van zich laat horen kan het schip nog keren. Zet ons aan het stuur: 'Geen fusie met Hilversum - Kies De Lokale Partij'."

Van de overige partijen heeft NH Nieuws geen reactie op de stelling ontvangen.