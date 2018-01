Deel dit artikel:











Frenkie de Jong arriveert op trainingskamp Ajax Foto: Pro Shots/Erwin Spek

AMSTERDAM - LAGOS Middenvelder Frenkie de Jong meldde zich donderdag voor het eerst op het trainingsveld in de Portugese stad Lagos. Door privé-omstandigheden was De Jong later in Portugal dan de rest van de selectie, die al sinds maandag in Lagos is.

Ajax speelt komende zaterdag twee oefenwedstrijden. Vroeg in de middag tegen Lyngby BK uit Denemarken en enkele uren later tegen MSV Duisburg uit Duitsland. De nieuwe coach Erik ten Hag ziet op die manier alle spelers uit zijn selectie aan het werk. Ten Hag moet Ajax aan de landstitel hebben. De achterstand op koploper PSV is momenteel vijf punten. Zondag keert Ajax weer terug naar Nederland om zich voor te bereiden op de eerste wedstrijd na de winterstop: thuis tegen Feyenoord.