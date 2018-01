Burgemeester Zaanstad over doodsbedreiging Zaandammers: "Dit tolereren we niet"

ZAANDAM - "Dit is schokkend. Dit tolereren we niet." Zo reageert burgemeester Jan Hamming van Zaanstad op de bekladding van de woning van een Zaandams gezin, dat deze week ook met de dood werd bedreigd.

Bij het gezin dat aan De Weer woont, werd eergisteravond een briefje met een doodsbedreiging aan de muur geplakt. Ook werd hun huis beklad met rode verf, voor de burgemeester reden om nu 'fel' te reageren, zo valt te lezen op de website van de gemeente.

Hamming schrijft in die reactie: "In Zaanstad willen we een samenleving zijn waar iedereen ongeacht geloof, afkomst, geslacht en seksuele geaardheid veilig en prettig kan wonen. Deze vorm van bedreiging, deze uiting van haat, is ronduit verwerpelijk."

De bewoonster controleerde dinsdagavond voor het slapen gaan of de deur op slot was. Toen ze de deur open deed, zag ze rode spetters op de deur, regenpijp en het raam zitten. Hamming is vandaag op bezoek geweest om haar gezin een hart onder de riem te steken.

Gewone, hardwerkende mensen

"Het zijn gewone, hardwerkende mensen, die enorm geschrokken zijn door deze bedreiging en geen idee hebben wie dit heeft gedaan", aldus de burgemeester. "Tot nu toe hebben ze altijd met plezier in Zaandam gewoond. Ze hebben aangifte gedaan bij de politie. Ik weet zeker dat ook de politie dit hoog opneemt en zal doen wat mogelijk is om de dader of daders te achterhalen."