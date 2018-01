Opnieuw blessure FC Volendam-aanvoerder Kees Kwakman

VOLENDAM - Kees Kwakman moet de start van de tweede seizoenshelft van FC Volendam missen. De aanvoerder heeft een lichte hamstringblessure en kan daardoor vrijdagavond niet meedoen in de thuiswedstrijd tegen FC Oss.

Hoe lang de Volendammer is uitgeschakeld is op dit moment nog niet te zeggen. Trainer Misha Salden: "Er zou nog een echo worden gemaakt. De ernst weet ik niet. Ze zeiden dat het waarschijnlijk mee zou vallen. Het is enorm vervelend voor Kees en voor ons als ploeg, want zijn ervaring en routine geven ons rust. Dat zullen anderen nu moeten doen."

Kwakman kende een weinig gelukkig eerste deel van de competitie waarin hij door blessures maar weinig aan spelen toekwam. Alleen in de laatste fase voor de winterstop kon de 34-jarige middenvelder een aantal keer achter elkaar in de basis beginnen.

Basisplek Nick Runderkamp

Door de afwezigheid van Kwakman, mag Nick Runderkamp weer in de basis beginnen. "Nick mag het morgen laten zien. Hij moet in zijn ontwikkeling volgende stap maken. Hij heeft een enorme drive , maar moet ook rustig zijn en het koppie er bij houden", aldus Salden.

De overige tien namen bij FC Volendam zijn dezelfde als de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Jong Ajax. Teije ten Den zit zijn laatste van drie wedstrijden schorsing uit.

FC Volendam - FC Oss begint vrijdagavond om 20.00 uur. Het duel is live op de radio te volgen bij NH Sport. De uitzending begint om 19.00 uur.

Opstelling FC Volendam: Verhulst: Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal; Visser, Veerman, Runderkamp; Doodeman, Stroo en Antwi.

(Later meer)