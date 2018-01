De Peiling: Telefoongids verdwijnt. Is 'alles online' voor iedereen nog bij te benen?

NOORD-HOLLAND - De uitgever van de Telefoongids en de Gouden Gids trekt dit jaar de stekker uit de papieren versies. Er zou weinig gebruik worden gemaakt van de papieren versie nu ook alles online te vinden is.

45 edities

De Gouden Gids, waarin je de contactgegevens van bedrijven kon vinden, en de Telefoongids, met adres en telefoonnummers per gemeente van bijna alle inwoners, werd nog in 45 regionale edities gemaakt.

Oplage gehalveerd

De totale oplage is nu ongeveer 3,5 miljoen gidsen. Dat waren er ooit 7 miljoen. De website van de telefoongids wordt nu 4 miljoen keer per maand geraadpleegd, zegt een woordvoerder.

Alles online

