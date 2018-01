Overval bij Dekamarkt in IJmuiden

IJMUIDEN - Een man heeft vanochtend een overval gepleegd bij de Dekamarkt aan het Marktplein in IJmuiden. Hij liep rond 10.20 uur de winkel binnen, deed een greep uit de kassa en vluchtte daarna de supermarkt uit.

De man is er met een grijze auto vandoor gegaan, bevestigt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Het is niet duidelijk hoeveel hij heeft buitgemaakt. Het lijkt er volgens de woordvoerder op dat hij geen geweld heeft gebruikt. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen.

De overvaller is nog voortvluchtig. Het gaat om een blanken man van ongeveer 1.90 meter lang, die ongeveer 45 jaar oud is en een pet en donkere jas droeg. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

Kenteken

De politie weet met welk kenteken hij rondrijdt en probeert aan de hand daarvan te achterhalen of de eigenaar van de auto ook de dader is.