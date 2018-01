NH Kiest: Zo denkt de politiek over de strijd om het Beusebos

PURMEREND - Mag er wel of niet een hotel komen in het Beusebos in Purmerend? De strijd om behoud van 'hun' bos is een Heet Hangijzer voor de Purmerenders. Zo denken de politieke partijen erover.

We legden de politieke partijen in Purmerend de volgende stelling voor:

Er mag geen hotel komen in het Beusebos in Purmerend

Stadspartij Purmerend: ONEENS. "Er staat in de stelling Beusebos, maar dat moet de kom van de A7 zijn. Het betreft een ontwikkeld gebied. De locatie is zeer geschikt als locatie voor een hotel. Een hotel is goed voor de ontwikkeling van Purmerend als grote stad, die ook veel te bieden heeft voor bezoekers en zakelijke overnachtingen. Het is goed voor de economie en daardoor voor de werkgelegenheid. De Stadspartij wil na de verkiezingen kijken hoe het groen naast het hotel voor recreatieve doeleinden kan worden gebruikt."

D66: EENS. "We zien weliswaar een meerwaarde in een hotel in Purmerend, maar we denken dat de kom A7/Beusebos niet de beste locatie is. Er zijn andere locaties mogelijk, die de bijzonder natuurwaarde en flora en fauna minder of geheel niet aantasten. We moeten zuinig zijn op de natuur en de groene omgeving, dus is een hotel voor D66 niet wenselijk in het Beusebos."

PvdA: ONEENS. "De PvdA heeft een afweging gemaakt tussen werkgelegenheid en natuur. Het hotel kost een kwart van het Beusebos en levert ruim honderd banen op. De PvdA heeft gekozen voor de werkgelegenheid bij het hotel. Wij vinden dat de rest van het Beusebos voorlopig niet verder ontwikkeld moet worden en bos moet blijven. Helaas hebben we daar geen steun voor gekregen."

Ouderenpartij AOV Purmerend: ONEENS. "De Ouderenpartij AOV Purmerend wil het Van der Valk hotel in de kom van de A7 omdat dit goed is voor economie, toerisme en werkgelegenheid. Meer dan honderd arbeidsplaatsen plus veertig ingehuurde schoonmakers waarbij tenminste 5 procent kansarmen aan het werk komt. Van der Valk neemt verder 40 procent van de goederen af van lokale ondernemers. Het wordt het meest milieuvriendelijke hotel van Nederland. De benodigde grond is ongeveer 20 procent van het noordelijke deel. Na de verkiezingen willen wij dat het overige deel groen blijft."

TROTS: EENS. "Natuurlijk is een hotel is voor wat betreft Trots op Purmerend meer dan welkom in Purmerend, maar dan in het centrum of náást het Beusebos. Een oerbos, zoals het Beusebos, verdient het om gekoesterd te worden. Het is onbegrijpelijk dat de huidige coalitie zo makkelijk met de natuur omspringt. Alternatieve locaties? Dat staat niet in het coalitiewoordenboek. Status is blijkbaar belangrijker dan ongerepte natuur."

Van de overige partijen heeft NH Nieuws geen reactie op de stelling ontvangen.