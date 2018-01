Deel dit artikel:











Dramatische waterstanden Monnickendam en Edam afgenomen Foto: Henk Hettema

MONNICKENDAM/EDAM - Verschillende plaatsen in Noord-Holland werden begin deze week getroffen door hoogwater, zo ook Monnickendam en Volendam. In Monnickendam stond een bouwput volledig onder water. In Edam was een camping getroffen. Nu het hoogwater inmiddels grotendeels gezakt is, is het tijd om de schade op te nemen.

De Monnickendammers waren ontsteld afgelopen maandag. Zij vreesden nog meer vertraging van de renovatie van de kademuur in de haven van het historische centrum. Met water tot aan het randje van de kade waren ze bang dat het zou overstromen en huizen beschadigd zouden raken. Gelukkig wist de gemeente dit te voorkomen met zandzakken. Op beelden van vandaag is te zien dat het water voor een groot deel is gezakt. In het gedeelte tussen de muur en de tijdelijke damwand staat nog een bodempje. (Tekst gaat verder onder video)

Campinggasten in Edam hadden afgelopen week misschien nog wel meer zorgen. Hun (sta)caravans op Camping Het Strandbad gelegen aan het IJselmeer dreigden verzwolgen te worden door het water. Gelukkig schoot het Hoogheemraadschap te hulp. Gisteren is er op de camping een pomp geplaatst die in twee dagen al het water moet wegpompen. En dat pompen is succesvol, blijkt uit de meest recente foto van vandaag: (Tekst gaat verder onder foto) Het campingbeheer laat weten dat de getroffen campinggasten morgen van 14.00 uur tot 16.00 uur en zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur poolshoogte kunnen komen nemen.