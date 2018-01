OM: Eigenaresse 't Perronnetje en Hilversumse jongeren moeten in gesprek

HILVERSUM - De eigenaresse van ijssalon 't Perronnetje in Hilversum en de jongeren door wie ze is gediscrimineerd, zouden het goed moeten maken in een gesprek, vindt het Openbaar Ministerie. Die uitspraak is niet goed gevallen bij Gilly Emanuels, de eigenaresse van 't Perronnetje. "Boosheid, frustratie en teleurstelling is wat ik op dit moment voel."

Tussen een aantal jongeren uit de buurt en de Hilversumse onderneemster gaat het al een tijd niet goed. De eigenaresse werd in de zomer uitgescholden door de jongeren. Dat is te zien op een video die toen werd gemaakt. Voor die tijd zou de vrouw ook al lange tijd getreiterd en gepest zijn. Op de beelden is ook te zien dat de vrouw de jongeren slaat met een stok. Ook andere mensen in de buurt zouden last hebben van hangjongeren.

De vrouw deed na de gebeurtenissen aangifte. Ook de jongens zouden aangifte hebben gedaan.

In een gesprek heeft het Openbaar Ministerie disndag voorgesteld om mediation te laten plaatsvinden. In dat geval wordt er niemand vervolgd. Een woordvoerder van het OM laat weten dat mediation in overweging is gegeven en dat er nog gewacht wordt op een reactie op dat voorstel. Eigenaresse Gilly Emanuels lijkt in ieder geval niet veel in het plan te zien. "Je mag blijkbaar anderen pesten, terroriseren, kleineren, en discrimineren", schrijft ze op Facebook. "Dader wordt slachtoffer en slachtoffer wordt dader. De officier van justitie vindt dat als er iemand vervolgd moet worden, ik degene ben omdat op de beelden te zien is dat ik mezelf verdedig."

Ze is boos op de Hilversumse gemeente en politie. "Bedankt dat jullie mijn passie voor het ondernemerschap in Hilversum langzaam doen afbrokkelen. Wat zullen deze jongens blij zijn met jullie, dat zij stilzwijgend toestemming van jullie hebben gekregen om dit soort gedragingen in de toekomst voort te zetten."

Laten stikken

De politie heeft naar aanleiding van het bericht van Emanuels ook op Facebook een reactie geplaatst. "Als gemeente en politie hebben wij ons ingespannen om de rust terug te brengen in de buurt. Deze rust is er tot op de dag van vandaag. Wij krijgen nauwelijks signalen meer uit de buurt dat er sprake is van (jeugd)overlast. Wij zoeken met regelmaat contact met de buurt en met mevrouw Emanuels. De gemeente en de politie herkennen ons dus niet in het beeld dat wij haar laten stikken, integendeel", staat er.

Ook zegt de politie het "te betreuren" wat er van de zomer is gebeurd. "Wij doen gezamenlijk, politie en gemeente, ons uiterste best om iedereen bij elkaar te krijgen. Dan doen wij voor mevrouw Emanuels, betrokkenen en voor behoud van de huidige rust in de buurt."

Eigenaresse Gilly laat in een reactie aan NH Nieuws weten ergens volgende week meer duidelijkheid te geven over het verloop van de zaak.