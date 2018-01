Deel dit artikel:











Politie weerspreekt kritiek: 'Wel degelijk bezig met zaak Xeverio' Foto: AT5

AMSTERDAM - De politie in Amsterdam laat vandaag in een Facebookbericht weten dat er wel degelijk hard wordt gewerkt aan de zaak Xeverio. Iets wat volgens hen op Facebook door verschillende mensen wordt ondermijnd. Xeverio is een 24-jarige man die op zaterdagavond 6 januari werd beroofd en mishandeld, mogelijk omdat hij homo is.

Xeverio verliet de betreffende avond de metro bij halte Wibautstraat in Amsterdam. Daar werd hij nageroepen door een groep jongeren met leuzen als 'homo' en 'boeler' (Surinaams voor homo). Vervolgens werd hij aangevallen, beroofd van zijn spullen en met een baksteen op zijn hoofd geslagen. Met een bloedende hoofdwond en een hersenschudding belandde hij in het ziekenhuis. Lees ook: Weer 'homomishandeling': Xeverio (24) met baksteen ziekenhuis in geslagen De politie is vervolgens de zaak gaan onderzoeken, maar hoort geluiden op Facebook dat 'de politie niets doet' en 'weigert om homogerelateerd geweld' te benoemen. In een reactie laat Politie Amsterdam weten: "Dat is onjuist. Het rechercheteam is hier volop mee bezig en mocht blijken dat het slachtoffer vanwege zijn geaardheid is beroofd en mishandeld, dan wacht de verdachte(n) een zwaardere straf (OM-richtlijn) en zullen wij dit terstond bekend maken." Met Xeverio ging het afgelopen maandag al iets beter. Toen liet hij weten dat hij blij is met alle 'lieve reacties' die uit het hele land kwamen. Zelf wilde hij vooral 'gewoon' doorgaan met zijn leven. "Ik laat me hierdoor niet angstig maken. Ik ben wie ik ben."