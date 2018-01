25-jarige verdachte van kindermisbruik uit Krommenie opnieuw voor de rechter

KROMMENIE - Een 25-jarige man uit Krommenie die wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen en het maken en verspreiden van kinderporno, staat vandaag voor de rechter. Het gaat om een pro forma zitting.

De zaak van Lars de R. werd eerder, op 14 november, ook al behandeld in de rechtszaal.

In 2009 werd de man tweede in de finale van Hollands Got Talent. Mede dankzij het succes van de talentenjacht was De R. populair als gitaarleraar. Hij gaf zeer jonge kinderen les.