Verdachte opgepakt voor schietpartij met zwaargewonde in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft op 9 januari een 40-jarige Amsterdammer aangehouden voor een schietpartij die vorig jaar plaatsvond in Amsterdam. Hij wordt ervan verdacht de schutter te zijn. Bij dit incident is een Poolse man zwaargewond geraakt.

Op 4 juli 2017 vond de schietpartij plaats in het Geerdinkhof. De 40-jarige Amsterdammer fietste die ochtend naar een woning aan het hof. Hier kwam een man naar buiten die een tas aan de verdachte gaf. Waarschijnlijk zat er drugs in de tas. Terwijl dit gebeurde, werden zij goed in de gaten gehouden door twee mannen.

"Ik zag vier, vijf kogelgaten in zijn lichaam"

De twee mannen vielen de fietser aan en probeerden de tas te stelen. Het duo spoot pepperspray richting de fietser en de man die de tas gaf werd bewerkt met een taser. Maar al snel draaiden de rollen om: de fietser had een vuurwapen op zak en schoot hiermee meerdere keren op één van zijn aanvallers.

Een van de belagers, een 35-jarige Poolse man, werd meerdere keren in zijn buik geraakt. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is nog altijd herstellende van zijn verwondingen. Een dakdekker zag het incident gebeuren. "Ik zag dat hij vier, vijf kogelgaten in zijn lichaam had, in zijn buik en in z'n been", zei hij een paar maanden geleden tegen AT5.

De politie toonde in november beelden waarop de schutter te zien was bij Bureau NH, Bureau 020 en Opsporing Verzocht. De Amsterdammer zit nog steeds vast en wordt morgen voorgeleid bij de rechter-commisaris.