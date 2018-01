NH reportage: Molenaarsvak zit familie Pfeiffer in het bloed

WEESP - De familie Pfeiffer uit Weesp is een echte molenaarsfamilie. Wouter en en zijn neef Christian Pfeiffer houden molen De Vriendschap draaiende met een grote groep vrijwilligers. Christian is al de vijfde generatie in het molenaarsvak.

Van verslaggever Joost Lammers



Vol passie praten ze over hun molen en het vak. "De molen was mijn eerste liefde", zegt Christian. Oom Wouter is de meester-molenaar en zijn neef Christian is gezel-molenaar. "Het is de techniek, het kraken, het draaien en met de wind bezig zijn", verklaart Christian zijn passie.

Eind vorig jaar werd het vak ook door Unesco erkend als beschermd ambacht. Wouter was bij de bekendmaking in Zuid-Korea. "Op dat moment had ik wel zoiets van 'yes'." Sindsdien snappen mensen beter wat hij doet. "Veel mensen dachten dat ik maar een beetje met die molen draaide en begrijpen nu dat het mijn beroep is."



Niet stoffig

Christian is al zijn hele leven lang gefascineerd door de molen. Op zijn twaalfde jaar begon hij met vegen en op zijn achttiende jaar haalde hij zijn molenaarsdiploma. Hij wil ook meester worden, net als zijn oom. "Ik heb wel de ambitie om hem op te volgen." Dat kan over acht jaar. Wouter grapt: "Dat is natuurlijk nooit zo goed als ik het doe." Hij lacht: "Als het goed is, wordt de leerling beter dan de meester."



Wie denkt dat het een stoffig en belegen beroep is, heeft het mis. Stoffig is het misschien letterlijk wel, maar dat is vanwege het grote succes. Christian: "We produceren duizend kilo's meel per maand voor bakker en particulieren. Een andere molen draait zelfs al voor ons, omdat we niet meer aan de vraag kunnen voldoen."