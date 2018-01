Flinke file op A1 door kettingbotsing met zeven auto's

PURMEREND - Op de A1 bij Diemen-Noord stond vanmorgen 18 kilometer file vanwege een kettingbotsing waarbij zeven auto's betrokken waren. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt.

Er waren twee rijstroken dicht tussen Blaricum en Diemen-Noord. Inmiddels is de weg weer vrij en neemt de vertraging af.

Op de A7 stond het vanmorgen ook vast. Na een ongeluk met twee auto's was alleen de vluchtstrook open. De weg is vrijgegeven en de file is opgelost.

Op de N201 gebeurde vanochtend een eenzijdig ongeluk. Een vrachtwagen reed daar de vangrail op.