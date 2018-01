Twee Tesla's in brand gestoken: "Blijkbaar niet zo'n fan van vooruitgang"

Deel dit artikel:











AMSTERDAM - In de Vondelstraat in Amsterdam zijn vannacht kort na 04.30 uur twee auto's binnen honderd meter in brand gestoken. Opvallend genoeg betrof het in beide gevallen een Tesla: "Dat is geen toeval, het is een beetje kinnesinne, het is een dure auto."

"Eén stond hier, die zag ik vanaf mijn balkon. De ander om de hoek bij de Vondelkerk. Er is nog een andere auto beschadigd maar dat was omdat deze zo dichtbij stond. Het is duidelijk gericht op de Tesla's. Misschien vinden ze dat ze te dure auto's hebben?", zegt een buurtbewoner. "Mijn vrouw maakte me wakker want het alarm van de auto ging af. We hadden al snel door dat het om brand ging, door de rook en de geur. De kinderen lagen te slapen dus we schrokken wel." De brandstichters zijn gefilmd, vertelt de eigenaar. "We hebben camerabeelden van de twee brandstichters, die hebben we gedeeld met de politie. Blijkbaar niet iemand die fan is van vooruitgang, zullen we maar denken haha. Hij is vrij nieuw, ik had hem pas vier maanden. Maar volgens mij ben ik wel goed verzekerd."