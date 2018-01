Kans op dichte mist in de provincie

NOORD-HOLLAND - Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met dichte mist. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat.

Het KNMI heeft onder andere voor Noord-Holland code geel afgegeven. Vooral in het westelijk deel van land kan mist voorkomen en is het zicht is op sommige plaatsen minder dan 200 meter, aldus het weerinstituut.

"In de tweede helft van de ochtend zullen de zichten beter worden, maar lokaal kan mist hardnekkig zijn." Automobilisten wordt aangeraden hun snelheid aan te passen en voldoende afstand te bewaren.