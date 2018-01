Duizenden leerlingen minder naar vmbo

AMSTERDAM - Het aantal leerlingen op het vmbo is opnieuw met duizenden afgenomen. Ouders zien hun kinderen liever naar havo en vwo gaan. Maar lang niet alle leerlingen halen dat niveau en moeten later alsnog een stapje terug doen, constateren middelbare scholen.

Dit schooljaar zijn ruim 2000 leerlingen minder in de derde klas van het vmbo terechtgekomen dan het jaar ervoor, blijkt uit een analyse van leerlingen op middelbare scholen door het AD. Het totale aantal scholieren dat in de derde klas zit, steeg juist iets. Die extra kinderen zitten vooral in havo- en vwo-klassen.

Op de meest praktische vmbo-opleiding, de basisberoepsgerichte leerweg, is de daling het grootst. Daar zitten dit schooljaar 8 procent minder scholieren in de derde klas ten opzichte van vorig jaar.