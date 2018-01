Bewoners geschokt na aangestoken brand in Purmerend: "Geen woorden voor"

PURMEREND - Roderick Dudock kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd met zijn ouderlijk huis in Purmerend. Vannacht werd er brand gesticht bij de woning aan de Touwslagerstraat. "Dit is bizar, ik heb er geen woorden voor."

Toen de brand rond 03.40 uur uitbrak was hij zelf niet thuis. "Ik sliep bij mijn vriendin, maar zat rechtop in mijn bed toen ik het nieuws hoorde", zegt Roderick tegen NH Nieuws.

Zijn ouders en zusje hoorden een harde klap bij de voordeur. "Ze konden zelf de brand blussen, maar vooral mijn moeder en zusje zijn nog in shock. Ik weet niet of ze hier weer durven te slapen vannacht."

Lees ook: Brand in woning Purmerend is aangestoken

De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. "Daar zijn aanwijzingen voor, ze hebben sporen gevonden. Dat is wel bizar, ik kan me niet voorstellen dat iemand zoiets wil doen bij ons."

De politie wil graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.