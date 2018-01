Deel dit artikel:











Brommer aangetroffen langs water in Zaandam: duikteam zoekt naar drenkeling Foto: Inter Visual Studio Foto: RTV Zaanstreek Foto: RTV Zaanstreek

ZAANDAM - Een brommer is vanavond aangetroffen langs het water in het Burgemeester in 't Veldpark in Zaandam. Duikers werden ingezet om te zoeken naar een mogelijke drenkeling.

Bij de zoekactie is niemand gevonden. Volgens een getuige zouden twee jongens op scooters hebben 'geracet' door het park, waarna een van hen met een scooter in het riet langs het water belandde. De jongens zouden er vervolgens vandoor zijn gegaan.