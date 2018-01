Ouders overleden baby starten stichting voor lotgenoten

HAARLEM - Een verdrietig afscheid een beetje mooier maken. Dat is de gedachte achter de Haarlemse Stichting Félice, vernoemd naar de dochter van Tim en Juliette Zwaan. Hun baby'tje overleed in september 2017 na een week te hebben geleefd.

"Félice werd op 1 september kerngezond geboren. We hebben de drie mooiste dagen van ons leven gehad. Na drie dagen constateerden we koorts en zijn we naar het ziekenhuis gegaan", zegt Juliette Zwaan Zwagemakers tegen NH Nieuws. Félice zou niet meer terugkeren naar huis. "In plaats van het organiseren van een kraamfeestje, moesten we opeens een uitvaart gaan regelen."

Tim en Juliette kwamen er in deze verdrietige periode, waarin Félice overleed aan de gevolgen van hersenvliesontsteking, achter dat zij helemaal niet waren verzekerd voor uitvaartkosten. Ook dat die kosten zeer hoog op kunnen lopen wanneer je een toepasselijk, waardig en vooral mooi afscheid wil verzorgen.

Kindje verloren

Vlak na het afscheid van Félice begon moeder Juliette de stichting Félice. Om ouders die ook hun kindje hebben verloren, te helpen een verdrietig afscheid een beetje mooier te maken, zoals de slogan luidt. "We willen mensen die in dezelfde situatie zitten als wij, en niet alles zelf kunnen betalen, helpen om het afscheid zo mooi mogelijk te maken."

In november begon stichting Félice. Inmiddels zijn al vier ouderparen ondersteund in de moeilijke tijd. "In 2018 willen we de ouders van honderd overleden kinderen kunnen helpen met de stichting."

Wil je meehelpen? Je kan donateur worden of samenwerkingspartner worden van Félice. Kijk daarvoor op de website van de stichting.