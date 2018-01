Twee besturen vormen samen nieuw bestuur De Dijk

AMSTERDAM - Het bestuur van De Dijk zal gaan bestaan uit een samenwerking tussen Saïd Bentohami en Paul Barends. Nadat het vorige bestuur van De Dijk in november 2017 voltallig besloot af te treden, werd er afgelopen dinsdagavond een ledenvergadering gehouden waarin gestemd zou worden op Bentohami óf Barends. Maar van een stemming was uiteindelijk geen sprake.

"De leden gaven het signaal dat ze niet wilden stemmen", vertelt Bentohami. "Wie er ook wint, je hebt dan alleen maar verliezers want je blijft toch met twee kampen zitten."

Zelfde plannen

Bentohami en Barends legden twee dagen voor de ledenvergadering de eerste contacten met elkaar. Toen werd al vrij snel duidelijk dat een samenwerking de beste oplossing is. "Als je beide plannen naast elkaar legt is het op een paar details na hetzelfde", zegt Bentohami. "We willen het prestatieve en recreatieve van elkaar onderscheiden, maar het belangrijkste is dat we geen juridische en financiële risico's nemen."

Juridische afsplitsing

Het juridische gedeelte zal ook één van de hoofdtaken van Bentohami in het bestuur van De Dijk worden. "Ik moet voor een juridische afsplitsing zorgen. Of dat een BV of een andere rechtsvorm wordt, moet nog blijken."

Stemadvies

Vreemd was wel dat het toen nog zittende bestuur op de site van de club een stemadvies gaf voor de 'groep Paul Barends'. Dat was ook Bentohami niet ontgaan en dus nam hij contact op met de club. "Mij werd verteld dat een demissionair bestuur verplicht is om een ander bestuur aan te bevelen. Ik ben er verder niet ingedoken, maar hoop dat het waar is", vertelt de 31-jarige Amsterdammer.

Visie

De visie voor de rest van het seizoen staat in ieder geval al klaar. "We moeten in de tweede divisie handhaven met het vlaggenschip. Ook in de jeugd moeten we stappen vooruit maken. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in", aldus Saïd Bentohami.