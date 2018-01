Ondernemingsraad Tata Steel stapt naar rechter

VELSEN-NOORD - De Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel Nederland stapt naar rechter. Dit doen ze omdat zij vinden dat ze te weinig inspraak hebben over de mogelijke fusie tussen Tata Steel en het Duitse Thyssenkrupp Staal.

Als de fusie tussen de twee staalgiganten werkelijkheid wordt, dan is de toekomst van zeker 2.000 werknemers onzeker. Daarom wil de Centrale Ondernemingsraad (COR) volledige helderheid over de toekomstplannen.

Lees ook: Morgen grote manifestatie Tata Steel om gebrek aan inspraak bij fusie

De raad vindt dat de directie van Tata Steel Nederland zijn verplichtingen moet nakomen en de COR moet betrekken in het proces. Er is nog veel onduidelijk over de financiële plannen en over wanneer de COR wel in de besluitvorming betrokken wordt, wat wettelijk verplicht is.

Grote manifestatie

Eind vorig jaar organiseerden de COR en de FNV nog een manifestatie uit onvrede over het gebrek aan inspraak bij de fusie. Hier kwamen duizenden werknemers op af.