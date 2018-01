Lianne viel op 13e in handen van een loverboy: "Er was geen ontsnappen mogelijk"

AMSTERDAM - Steeds meer minderjarigen worden slachtoffer van loverboys. De organisatie WATCH Nederland start daarom een grote actie in onze provincie om aandacht te vragen voor de problematiek rondom minderjarige prostitutie en loverboys.

Lianne (naam gefingeerd) is nu 27 maar viel op haar 13e in handen van een loverboy. Ze werd niet gelokt met mooie cadeau's, maar aangesproken door een onbekende jongen bij een bushalte. Daar werd ze bedreigd en geconfronteerd met foto's van haar familie. "Er werd gezegd dat ik 's avonds weer naar die plek moest komen en als ik niet kwam dat er wat zou gebeuren met mijn zusje."

Lees ook: Landelijk meldpunt loverboys opgericht

Al snel zag ze haar 'pooier' dagelijks. Hij zorgde dat andere mannen Lianne konden misbruiken. "Het ging vooral om seks. En op het moment dat ik dat niet wilde of omdat ik teveel tegen sputterde werd ik gedrogeerd. Dus dan werd ik uitgeschakeld zodat er alsnog gebruik gemaakt kon worden van mij."

Geen ontsnappen mogelijk

Het seksueel misbruik gebeurde eerst in een parkeergarage, en later ook in diverse huizen. Lianne vertelt dat ze vaak de vraag krijgt waarom ze niet naar de politie of haar ouders is gestapt. Dat lukte haar simpelweg niet. "Ik bevroor echt. Er was geen ontsnappen mogelijk voor mij. Ik ben getaserd, ik ben in elkaar geslagen, ik heb een pistool tegen mijn hoofd gehad." Ook werd haar een foto getoond van een meisje dat was doodgeschoten. Het lijk op de foto bevond zich in dezelfde ruimte als waar Lianne werd vastgehouden. Gezegd werd dat haar hetzelfde lot zou wachten.

Tegen haar ouders kwam ze met smoezen om weg te kunnen van huis. Vriendinnen had ze niet meer. Op school kwam ze steeds minder, maar leraren hadden niets door en trokken dan ook niet aan de bel.

Lees ook: Meld Misdaad Anoniem bindt strijd met loverboys aan

Het misbruik heeft twee jaar geduurd. Na een aantal weken achtereen ontvoerd te zijn op één plek, werd Lianne vrijgelaten en naar buiten gegooid. Op blote voeten heeft ze uren buiten gelopen en toen een bus aangeklampt. "De buschauffeur liet me instappen, maar hij heeft geen moment gevraagd of hij de politie moest bellen of dat hij me kon helpen."

Jeugdgevangenis

Daarna is de politie ingeschakeld en belandde ze in een jeugdgevangenis. Op dat moment de enige 'veilige' plek voor haar, maar ook daar bleek ze niet veilig. Een bewaker vertelde haar doodleuk dat ze nog lang niet van haar pooier af was. Uiteindelijk heeft het heeft ruim vijf jaar geduurd voor ze geschikte therapie kreeg en ze haar leven weer enigszins op de rit had. Momenteel heeft Lianne nog steeds posttraumatische stressklachten. Haar pooier is voor zover ze weet nooit gepakt.

Lianne hoopt dat slachtoffers in de toekomst eerder aan de bel zullen trekken, bijvoorbeeld via het meldpunt van WATCH. "Ik hoop dat slachtoffers makkelijker over hun gebeurtenissen durven te praten en sneller hulp kunnen krijgen. Ik kan me heel goed voorstellen dat meisjes er tegen opzien om hun verhaal bij de politie te doen, er wordt daar toch op een bepaalde manier vragen gesteld. Ik hoop echt dat dit meldpunt een hoop meisjes gaat helpen om uit de situatie te komen."

Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zitten er in ons land naar schatting 1400 minderjarige meisjes in de prostitutie. WATCH Nederland werkt samen met politie, hulpinstanties en overheden. Ouders, hoteleigenaars, taxichauffeurs, leraren, vrienden en bekenden; oftewel iedereen die het onderbuikgevoel heeft dat een minderjarige slachtoffer is van seksuitbuiting, wordt opgeroepen dit te melden bij www.watchnederland.nl. Slachtoffers hoeven hiervoor niet naar de politie te stappen, ook hoeft er geen aangifte worden gedaan.