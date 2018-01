VIDEO: Twee dieven krijgen flinke stapel geld voor gestolen auto

HAARLEM - De politie heeft beelden van twee verdachten die een gestolen auto verkochten in Rotterdam vrijgegeven. Voor de auto hebben de dieven een flinke stapel contact geld gekregen.

De auto is gestolen bij een woninginbraak in Nieuwegein. Het voertuig is echter op 14 februari 2017 overgeschreven op de naam van een man in een boekwinkel aan de Rivièradreef in Haarlem. De politie toont nu beelden van de daders bij Bureau NH.

De beelden van de verdachten zijn gemaakt bij de dealer in Rotterdam. Te zien is dat twee mannen daar formulieren invullen en hun identiteitsbewijzen laten zien. Daarna krijgen ze geld voor de auto en vetrekken ze.

De politie verzoekt mensen die een of beide mannen herkennen contact op te nemen via 0800 6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800 0700.