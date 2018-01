Geloof in eigen spelers houdt AZ voorlopig van transfermarkt

ALKMAAR - ESTEPONA Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ vindt dat AZ op het moment geen versterkingen nodig heeft. Wel erkent hij dat AZ blijft zoeken naar goede talentvolle spelers.

Sandler

AZ heeft wel interesse getoond in verdediger Phillipe Sandler van PEC Zwolle. Huiberts beaamt dat, maar nuanceert ook zaken. "Hij is er inderdaad één van, dat kan ik er over kwijt. Maar er staan meer op onze lijsten. Dat zou ook gek zijn als wij van AZ niet zulke spelers zouden volgen."

Noodzaak

Huiberts houdt zich dus voorlopig koest op de transfermarkt, ondanks het vertrek van spelers als Dos Santos en Friday. "We kijken waar de echte priroteit ligt. Maar op het moment vind ik het niet nodig. Er is een aantal jongens van de jeugdopeleiding mee. We kijken hoe die zich verhouden tot het niveau van de andere jongens. Mocht aan het eind van de rit een directe versterking nodig zijn doen we dat. Maar ik zie nu de noodzaak nog niet."

Van den Brom

Overigens heeft de directie nog niet gesproken met een eventuele verlenging van het contract van trainer John van den Brom. De trainer heeft in een eerder stadium aangegeven verder te willen bij de club. Huiberts: "Nee, we gaan later deze week met John zitten. Het zou raar zijn daarover iets te zeggen als we nog niet met elkaar gesproken hebben."