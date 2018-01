Enzo Stroo terug bij IVV: "Toen mocht ik wel nog bier drinken"

AMSTERDAM - LANDSMEER Het is altijd leuk om terug te komen bij je oude voetbalclub. Vooral als je, net zoals Enzo Stroo, daar een grote speler bent geworden. De FC Volendam-spits bracht onlangs een bezoekje aan IVV Landsmeer, het beginpunt van zijn route naar het betaalde voetbal.

Als kleine jongen mocht Stroo al meedoen in het eerste van IVV, dat onder leiding stond van Adri Looijen. De rest is geschiedenis. In het eerste scoorde hij 35 goals in één seizoen en ook het jaar daarop bleef hij scoren.

"Erg knap"

In 2015 maakte Stroo de overstap naar VV Zilvermeeuwen. Een jaar later maakte de Amsterdammer de overstap naar Jong FC Volendam. Daar scoorde Stroo vijftien goals in 22 wedstrijden. Het leverde de 23-jarige aanvaller een contract op tot medio 2019. "Ik vind het erg knap", vertelt zjin oud-trainer Adri Looijen. "Hij heeft een grote stap gemaakt naar het betaald voetbal en heeft zich redelijk snel aangepast."

Ander leven

Het leven van Stroo is door het betaald voetbal behoorlijk veranderd. "Ik moet letten op wat ik eet, drink en doe", zegt Stroo. "Toen mocht ik wel nog bier drinken, nu kan dat niet meer."

Moeizaam seizoen

De Volendammers draaien dit jaar een moeizaam seizoen in de eerste divisie. Ze staan op de zeventiende plek, met zeventien punten uit negentien wedstrijden. De voorsprong op hekkensluiter Jong Utrecht bedraagt zeven punten. De teller van Stroo staat op zes goals in vijftien wedstrijden.