Roy Castien vooralsnog niet naar Telstar

VELSEN-ZUID - De overgang van aanvallende middenvelder Roy Castien van Koninklijke HFC naar Telstar lijkt niet door te gaan. Telstar wil de 20-jarige graag aan de selectie toevoegen, maar komt er zakelijk niet uit met de Haarlemse club.

Roy Castien trainde de afgelopen periode een aantal keer mee met Telstar. Trainer Mike Snoei ziet het wel in hem zitten: "Ik ben een liefhebber van Roy Castien. Dat is echt een jongen die iets kan toevoegen en die op alle drie positie achter de spits ons echt beter kan maken. Maar helaas - en daar sta ik zelf buiten - is er nog een zakelijk conflict tussen zijn huidige club en Telstar." Deze stand van zaken is opmerkelijk, aangezien de transfer in een eerder stadium zo goed als rond leek.

De winterse transferperiode duurt nog drie weken, maar Snoei vreest dat die tijd te kort is: "Zolang het niet opgelost wordt en ik ben bang dat het nu te lang gaat duren, zal Castien niet bij Telstar voetballen."