Auto knalt achterop vrachtwagen op A1: verkeer loopt vast

BUSSUM - Een auto is vanmiddag achterop een vrachtwagen gebotst op de A1 bij Bussum. Door het ongeluk staat er inmiddels een flinke file.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. De automobilist zou naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Vanwege het ongeluk en olie op de rijbaan zijn twee rijstroken tussen Naarden en Blaricum gesloten. De VerkeersInformatieDienst adviseert weggebruikers om te rijden via Diemen.

Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is ook niet duidelijk.