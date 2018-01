Hoogheemraadschap schiet onder water gelopen camping te hulp

EDAM - Het Hoogheemraadschap gaat de onder water gelopen gebieden in Edam en Warder helpen met het verwerken van het water. Vanmiddag wordt op de camping Het Strandbad in Edam een pomp geplaatst, die binnen twee dagen al het water moet opzuigen.

In Warder beginnen ze op zijn vroegst morgenochtend met het water wegwerken. Om 15.00 uur starten de medewerkers met het aansluiten van de pomp in Edam. Deze wordt bevestigd aan een tractor, die als aandrijving van de pomp moet gaan dienen.

Het water wordt door middel van een buis opgezogen. Daarna stroomt het door een honderd meter lange slurf naar het Markermeer, waar het water vanzelf naar de zee zal stromen.

Twintig kuub per minuut

De pomp kan twintig kuub water per minuut opzuigen. Dat zijn zo'n 240 kruiwagens vol met water die iedere zestig seconden door de buizen naar het Markermeer worden gebracht. De verwachting is dat de camping over twee dagen weer helemaal leeggepompt is.

"Burenhulp"

Het is eigenlijk niet de taak van het Hoogheemraadschap om het water hier weg te halen. "Onze verantwoordelijkheid houdt op bij de dijk", legt Marko Cortel uit aan NH Nieuws. "Ik zie het als burenhulp. Omdat dit eigenlijk erg uitzonderlijk is en wij erachter kwamen dat de eigenaar van de camping het er moeilijk mee heeft, dachten wij: 'Zullen wij eens helpen?'. Het is meer een gebaar."

Eerder deze week vloog NH Nieuws met een drone boven de camping in Edam.