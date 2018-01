Deel dit artikel:











VV Alkmaar-speelster Katja Snoeijs naar Oranje Leeuwinnen Foto: VV Alkmaar / Ronald Gringhuis

ALKMAAR - VV Alkmaar-speelster Katja Snoeijs is opgeroepen voor het Nederlands vrouwenelftal. De selectie gaat 15 januari op trainingskamp in Spanje, waar Snoeijs kans maakt om te debuteren in de oefenwedstrijd tegen de Spanjaarden op 20 januari: "Het is een mooie uitdaging voor mezelf."

Snoeijs was al in Spanje voor het trainingskamp van VV Alkmaar. Daar werd ze op de hoogte gebracht van het goede nieuws. "Na een training kreeg ik te horen van de teammanager dat ik geselecteerd was voor Oranje", vertelt de 21-jarige spits. "Ik geloof het als het ware nog steeds niet. Het voelt een beetje onrealistisch. Ik denk dat ik het maandag, als ik weer terug ga naar spanje, pas besef." Met VV Alkmaar staat Snoeijs op voorlaatste plek. Uit tien wedstrijden wist de club dertien punten te pakken. Wel hebben ze dertien punten voorsprong op hekkensluiter Excelsior/Barendrecht, die ook nog eens twee wedstrijden meer heeft gespeeld. In die tien duels scoorde Snoeijs tien doelpunten. Bij VV Alkmaar (voorheen Telstar Vrouwen) speelt de Noord-Hollandse nu haar derde seizoen in de eredivisie. Daarvoor voetbalde Snoeijs bij Fortuna Wormerveer en Sporting Martinus.