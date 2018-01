De straatkinderen van Lies

CASTRICUM - Voor de derde keer in korte tijd pakte de 76-jarige Lies Vink uit Castricum onlangs het vliegtuig naar Nepal. Ze bracht een bezoek aan het kindertehuis dat ze inmiddels al tien jaar runt. Via FaceTime laat ze deze week weten alweer acht nieuwe straatkinderen te hebben opgenomen.

De Castricumse Lies Vink is een bijzonder mens. Tijdens haar pensioen wilde ze lekker gaan reizen, maar veel verder dan Azië kwam ze niet. In Nepal werd ze gegrepen door het lot van de vele straatkinderen. Lies ging werken voor een hulporganisatie en het duurde niet lang voordat ze haar eerste eigen opvanghuis opende. Met haar stichting 'Straatkinderen van Kathmandu' heeft ze inmiddels tientallen kinderen een betere toekomst gegeven.

Drugs

"Jonge jongens die aan de drugs waren. Dat waren de eerste zes kinderen die we hebben opgenomen. Binnen een paar maanden was er niemand meer die drugs gebruikte. Overdag mochten ze gewoon naar buiten en 's avonds kwamen ze weer terug. En het leuke is dat ze steeds eerder naar huis kwamen. En op een gegeven moment gaven ze gewoon zelf aan dat ze naar school wilden," vertelt Lies. In Nepal werd ze zo geraakt door een aan de drugs verslaafd jongetje, dat ze besloot om er te blijven.

Eind 2017 vertrok ze voor de derde keer in het jaar naar Nepal. Lies wilde zien hoe het met haar kinderen gaat, enkele nieuwe kinderen opnemen en met eigen ogen zien hoe het nieuwe aardbevingsbestendige huis bevalt. Via FaceTime laat ze deze week weten dat alles goed gaat en dat de afgelopen weken zelfs alweer acht nieuwe kinderen een plekje gekregen hebben.

Eigen opvangtehuis

"Ik wilde naar India, Nieuw-Zeeland, Australië, maar in dat laatste land ben ik nooit gekomen omdat ik bij de straatkinderen ben blijven hangen. In Nepal zag ik dat de nood onder de kinderen heel hoog was en dat ging mij echt aan het hart. En ik had al contact met een kinderhuis dat deze kinderen opving en daar ben ik toen eerst gaan werken."

In 2008 opent Lies haar eerste eigen opvangtehuis in Kathmandu. Daar komt een tweede locatie bij. Als Nepal in 2015 getroffen wordt door een zware aardbeving, raken ook de kindertehuizen van Lies beschadigd. In een jaar tijd weet Lies het voor elkaar te krijgen dat er een nieuw aardbevingsbestendig huis voor haar kinderen wordt gebouwd. Nu wonen daar 81 kinderen. De jongste is drie en de oudste negentien."

Werkzaamheden overdragen

Inmiddels is Lies 76 en heeft ze zelf negen kleinkinderen. Langzamerhand wil ze haar werkzaamheden overdragen aan de medewerkers van haar stichting in Nederland en Nepal. "Het loopt goed en ik kan dat nu met een gerust hart doen." Lies wil haar dromen om wat meer van de wereld te zien, nog waarmaken. "Wat ik toen ook al van plan was, maar nooit meer aan toe gekomen ben." Dit jaar wil ze naar Peru.