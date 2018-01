Dode Louis naar Texel voor onderzoek naar leeftijdsbepaling kreeften

TEXEL - Nu ligt hij nog in een vriezer van het Dolfinarium, maar binnenkort wordt Louis naar het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel gebracht. Die organisatie ziet in de onverwachte dood van de megakreeft Louis een mooie aanleiding om een onderzoek te doen naar de leeftijdsbepaling van kreeften.

Ieder jaar honderd gram erbij: vaak wordt die formule gebruikt om de leeftijd van een kreeft te schatten. Schatten inderdaad, want ook voor wetenschappers was het lange tijd onmogelijk om de levensjaren van een kreeft vast te stellen.

De leeftijd van vissen kan worden vastgesteld door de jaarringen in hun schubben te tellen, maar voor kreeften bleek dat al snel onmogelijk. "Omdat ze vervellen", verwijst NIOZ-woordvoerder Margeaux Tjoeng naar het proces waarbij kreeften hun pantser afwerpen.

Toch is er nog een andere indicator, zo ontdekte een stel Amerikaanse wetenschappers vijf jaar geleden. "De steeltjes achter de ogen", vertelt Tjoeng. Met het blote oog zijn ze niet te zien, maar daarin ontstaat - net als in vissenschubben en boomstammen - ieder jaar een nieuwe ring.

"We gaan nu eerst literatuuronderzoek doen, en daarna onderzoek verrichten." In de beginfase van dat onderzoeksproject worden andere dode kreeften bestudeerd, maar uiteindelijk moet het onderzoek licht werpen op de vraag hoe oud Louis exact is geworden.

Een onderzoeksleider heeft het NIOZ al in huis, maar het instituut kan nog wat extra handjes gebruiken voor het onderzoek. "Daarom stellen we binnenkort een vacature open voor studenten."

Zoals voor veel wetenschappelijke projecten geldt, is ook dit onderzoek een zaak van lange adem. "We verwachten op z'n vroegst over een half jaar resultaten over de leeftijd van kreeften in het algemeen en die van Louis in het bijzonder", besluit Tjoeng.

- Het Haarlemse restaurant The Louisiana besloot Louis in aanloop te veilen en de opbrengst te doneren aan de Clean Ocean Foundation.



- Hoewel restauranteigenaar Fausto Albers Louis aanraadde voor het kerstdiner, besloot Yvonne van Eerden de kreeft te kopen en een plek voor hem te zoeken waar hij van zijn oude dag kon genieten.



- Het Dolfinarium in Harderwijk had plek voor de 8.2 kilo wegende kreeft, maar daar heeft hij maar tien dagen van zijn aquarium kunnen genieten. Op oudejaarsdag werd hij dood gevonden.