Amsterdams-Chileense man beschuldigd van grootschalige cocaïnehandel

AMSTERDAM - De in oktober aangehouden Amsterdams-Chileense Ricard R.V., alias Rico de Chileen, wordt door justitie onder meer beschuldigd van grootschalige cocaïnehandel, meldt het Parool. In een Amsterdamse woning waar foto's van hem aan de muur hingen, zijn gegevens gevonden waaruit zou blijken dat er voor ongeveer 40 miljoen dollar is gehandeld in drugs.

Het Chileense Hooggerechtshof behandelde gisteren het uitleveringsverzoek dat het Nederlandse Openbaar Ministerie aan Chili heeft gedaan, nadat de man in oktober in Chili was gearresteerd, schrijft de krant.

Rico wordt ook in verband gebracht met een lading cocaïne van 440 kilo die is aangetroffen in de Rotterdamse haven. Daarnaast wordt hij verdacht van wapenbezit, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Rico ontkent volgens Het Parool dat hij betrokken is geweest bij drugshandel. Zijn advocaat, Leon van Kleef, vindt de bewijslast tegen zijn cliënt nog erg dun. "Deze zaak is gebaseerd op constructies. In panden zijn zaken gevonden die aan mijn cliënt worden gelinkt zonder bewijs. Er zijn geen telefoontaps en geen bruikbare getuigenverklaringen", zegt hij.