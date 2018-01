Deel dit artikel:











Martien wil menselijke ketting rond Texel voor goed doel: "Dit is nog niet eerder vertoond" Foto: Texelsecourant.nl

DEN BURG - Een menselijke ketting van ruim zestig kilometer, hand in hand het eiland Texel rond. Het is de droom van Martien Roeper uit Den Burg om op deze manier geld op te halen voor de Hersenstichting Nederland. "Dit is nog niet eerder vertoond."

Martien zet zich al achttien jaar in als coördinator voor de collecte van de Hersenstiching. "Ik voel me er heel betrokken bij, de Hersenstichting doet heel belangrijk werk", vertelt hij aan de Texelse Courant. Ambitieus plan

Omdat onderzoek naar hersenaandoeningen veel geld kost, wil Martien een bijzondere sponsoractie op touw zetten. Een menselijke ketting rond het eiland. "Dit is nog niet eerder vertoond", aldus Martien tegen de Texelse krant. Hij beseft dat het een ambitieus plan is: "Daar heb je naar schatting 40.000 mensen voor nodig. Zoveel Texelaars zijn er niet eens. Waar haal ik al die mensen vandaan?" Het idee is dat alle mensen die meehelpen het eiland te omcirkelen geld doneren. "Als iedereen vijf euro sponsort, heb je wel een mooi bedrag bij elkaar." Hulp gezocht

De initiatiefnemer heeft hulp nodig bij het organiseren van dit megaproject. "Het zou mooi zijn als mensen mij willen helpen", vertelt Martien. "Misschien wordt het onmogelijke dan toch mogelijk." Mensen die Martien willen helpen, mogen zich melden via martienroeper@kpnmail.nl